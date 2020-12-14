Yunus Emre Enstitüsünden Mısır'da Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi
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Yunus Emre Enstitüsünden Mısır'da Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi

14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:29
Yunus Emre Enstitüsünden Mısır'da Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Mısır'ın başkenti Kahire'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi" yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Mısır'ın başkenti Kahire'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi" yapıldı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Türkçe kursiyerleri, mezunlar, oyuncu adayları ve Türkçeyi yeni öğrenen çocuklardan oluşan yaklaşık 200 kişi, 8-11 Aralık'ta eğitim aldı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mert Talat Dilekçioğlu tarafından iki oturumda gerçekleştirilen atölye ile doğru nefes tekniğinden sesletim ve artikülasyona, drama tekniklerinden beden diline kadar birçok farklı konuda katılımcılar bilgilendirildi.

Dilekçioğlu, drama yöntemiyle sadece duyumsama ile kalınmadığını, aynı zamanda iki ülke arasında dostluk köprülerinin de geliştirildiği bir program gerçekleştirildiğini vurgulayarak birçok kesime hitap eden eğitimin bir sonraki dönemlerde daha fazla katılımcıyla yapılmasının planlandığını belirtti.

Oyunculuk atölyesine katılan mezun öğrencilerden Yusuf Ömer, aldıkları bu eğitimin gelecekte meslek hayatına büyük katkı sunacağını ve öğrendiği tekniklerle oyunculuk kariyerinde ilerleme kaydedeceğini dile getirdi.

Sesletim eğitimine katılan Rana Maher de bazı Türkçe harflerin telaffuzunda yaşadığı sıkıntıları bu eğitim sayesinde atlattığını ifade etti.

Programa ev sahipliği yapan Kahire YEE'den yapılan yazılı açıklamada da "Pandemi sürecinde çevrim içi eğitim ve etkinliklere ağırlık vererek faaliyetlerimizin sayısını daha da artırdık. Kahire YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerlerimiz için gerçekleştirmiş olduğumuz bu tarz etkinliklerle Türkçeye olan ilgi ve sevgileri artıyor. Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi gösteren binlerce öğrencimiz ve milyonlarca Mısırlı kardeşimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Atölye sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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