Yunus Emre Enstitüsünden Kiev'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi"
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Yunus Emre Enstitüsünden Kiev'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi"

16.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:22
Yunus Emre Enstitüsünden Kiev'de

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi" yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama Atölyesi" yapıldı.

Türkçe kursiyerleri, mezunlar, oyuncu adayları, Türkçe okutmanları ve Türkçeyi yeni öğrenen çocuklardan oluşan 80 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde eğitim aldı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mert Talat Dilekçioğlu tarafından iki oturumda gerçekleştirilen atölye ile doğru nefes tekniğinden sesletim ve artikülasyona, drama tekniklerinden beden diline kadar birçok farklı konuda katılımcılar bilgilendirildi.

Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Mehmet Karakısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü bünyesinde gerçekleştirilen atölyenin, Türkçe öğrenen kursiyerlerin ve Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin telaffuzlarının geliştirilmesinde çok faydalı olduğunu kaydederek Türkçenin yaygınlaştırılması için benzeri çalışmaları gelecekte gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Atölyeye katılan Kırım Tatar dili öğretmeni Ayşe Arnavutova, atölyenin hem katılan öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı geçtiğini aktardı.

Ukrayna Milli Bilimler Akademisinden İrina Drega, bunun gibi bir atölyeye ilk kez katıldığını ve memnun kaldığını belirterek bu gibi etkinliklerin Türkiye'nin dışındaki Türkçe öğretmenleri için önemli olduğunu söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında, sınırlı sayıda katılımcı ile kasım ayında Pakistan'da başlayan atölye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Rusya ile son bulurken, aralık ayı programları Mısır ve Ukrayna'da gerçekleşti.

Atölye sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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