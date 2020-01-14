Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te "Tercihim Türkçe" projesi

14.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:06

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bosna Hersek'te uzun yıllardır sürdürülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında öğrencilerin motivasyonları artırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok kategoride yarışma organize edildi.



Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bosna Hersek'te 2011-2012 eğitim öğretim yılından beri sürdürülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla birçok kategoride yarışmalar organize edildi.



Türkçe yarışmaları adı altında ilkokul ve lise düzeyinde olan yarışmalar şu şekilde:



"İlkokul Düzeyi; Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe öğrenen öğrencilerin seviyelerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 7, 8, ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 'Türkçe Yarışmaları' organize edilmiştir. Türkçe yarışmalarında öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerinde Türkçe'yi kullanma becerileri ölçülmüştür. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verilirken sınıflarında birinci olan öğrenciler İstanbul seyahatiyle ödüllendirilmişlerdir. Lise Düzeyi; Tercihim Türkçe Projesinin ilk mezunları 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilmiştir. İlkokulda ve lisede 8 yıl boyunca Türkçe öğrenerek mezun olan lise 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğiyle 'IUS Kalem Türkçe Yarışması' düzenlenmiştir. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından burs sağlanmış ve öğrenciler Enstitümüz tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilmişlerdir."



"Tercihim Türkçe" projesi kapsamında; öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve motivasyonlarını artırmak maksadıyla erkek öğrenciler için futbol, kız öğrenciler için voleybol turnuvaları organize etti. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 5. si gerçekleştirilen organizasyona Bosna Hersek'te Türkçe eğitimi yapılan 150 ilkokuldan yaklaşık bin 500 öğrenci katıldı. Ekipler öncelikle kendi belediyesindeki okullarla karşılaşıp, başarılı olan ekipler kanton finallerine yükselmişlerdir. Düzenlenen kanton finallerinde dereceye giren ekipler, Federasyon Finallerine katılmaya hak kazanmışlardı. Federasyon finallerinde dereceye giren ekiplere hediyeler verilirken, şampiyon olan takımlar İstanbul seyahatiyle ödüllendirilmişlerdi. Ayrıca, 'Yunus Emre Spor Turnuvası' Bosna Hersek'te federasyon düzeyinde organize edilen tek turnuva olma özelliği taşıyor.



Öte yandan, futbol ve voleybol dışında öğrencilerin katılacağı resim, kompozisyon, video gibi yarışmalar hakkında bilgiler şöyle:



"Resim Yarışması; Bosna Hersek devlet okullarında Türkçe öğretimi gören ve Türkçeyi seçmesi muhtemel 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, 'Benim için Türkiye, Hayalimdeki İstanbul, Bosna Hersek'te Bayramlar, Türkiye ve Bosna Hersek Ortak Kültür' temalı resim yarışmaları düzenlendi. Resim yarışmalarına her yıl yaklaşık 300'er resim katılırken, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmişlerdi. Kompozisyon Yarışması; Öğretmenler Günü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğinde 'Unutamadığım Öğretmenim' konulu Türkçe kompozisyon yarışması düzenlendi. Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve birçok öğrencinin katıldığı yarışmanın ödülleri T.C. Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle öğrencilere verildi. 'Şehrimi Türkçeyle Tanıtıyorum' Video Yarışması; Türkçe öğrenen öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, Türkçe pratik imkanı sağlamak ve şehirlerinin tanıtmalarına destek amacıyla, 'Şehrimi Türkçeyle Tanıtıyorum' isimli video yarışması düzenlendi. Öğrenciler yaşadıkları şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek video çekimi yaparken, bu yerleri Türkçe olarak anlatmışlardı. Özçekim Yarışması; sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik 'Türkiye veya Türkçe' temalı özçekim yarışması düzenlendi. Öğrenciler fotoğraflarını belirlenen temalardan birisiyle çekerek Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından #YunusEmreEnstitüsü ve #TürkçeDünyanınHerYerinde etiketiyle paylaşmak suretiyle yarışmaya katıldılar. Yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışma için yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yetenek Yarışması: Öğrencilerin sosyalleşmelerini artırmak ve yeteneklerini ortaya koymak amacıyla düzenlenen 'Yetenek Yarışması'nda öğrenciler Türkçe ve Boşnakça şarkı söyleme, top sektirme ile keman ve akordeon çalma gibi kabiliyetlerini sergilemişlerdi. Dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmişlerdi. Tiyatro Yarışması: 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında liselerde Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Tiyatro Yarışmasında öğrenciler tiyatro oyunlarını Türkçe olarak sahnelemişlerdir. Bu sayede okullarında öğrendikleri Türkçelerini sergileme imkanına sahip olmuşlardır. Yarışmada dereceye giren ekiplere hediyeler verilmiştir. Birinci olan ekip Kayseri'de düzenlenen 14. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Yarışmasına katılmaya hak kazanmış ve yarışmada Bosna Hersek'i temsil etmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA