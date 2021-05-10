Yunus Emre Enstitüsünden Azez'de ramazan etkinliği
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Yunus Emre Enstitüsünden Azez'de ramazan etkinliği

Yunus Emre Enstitüsünden Azez'de ramazan etkinliği
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü, Suriye'nin kuzeyinde Azez'deki kültür merkezinde ramazan etkinlikleri düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Suriye'nin kuzeyinde Azez'deki kültür merkezinde ramazan etkinlikleri düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü, ramazanın son günlerinde Azez'deki merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukları güldürdü, kavuşamayan aileleri kavuşturarak çifte bayram yaşattı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'ye sığınan ve uzun süredir birbirini göremeyen aileleri Azez'deki akrabaları ile bir araya getirerek bir süreliğine de olsa hasret gidermelerini sağladı.

Ailelerin sevinç gözyaşları içinde hasretle kucaklaştığı duygulu anların ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kazakistanlı halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'un Ses Ver Sus Acapella Grubu ile sahne aldığı etkinlikte, Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.

Ayrıca etkinlikte Hacivat-Karagöz oyunu sahnelenerek çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, "Azez merkezinde 'gelin bayramlaşalım' etkinlikleri düzenledik. Bu kapsamda bir süredir ailelerini görmeyenleri bir araya getirdik. Çocuklarımızı mutlu etmek için çeşitli hediyeler vererek, çeşitli etkinlikler düzenleyerek sevindirdik." dedi.

Ailesiyle buluşturulan Abir Haşim ise "Türkiye'de yaşıyorum. 8 yıldır ailemi, akrabalarımı görmedim. Onları görünce çok mutlu oldum. Rüya gibi onlara kavuşmak. Türkiye hükümetine ve Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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