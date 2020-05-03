Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen öğrenciler Covid-19 sürecini tartıştı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Konuşma Kulübü'nün üçüncüsü 13 ülkeden 14 enstitünün katılımıyla gerçekleşti.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Konuşma Kulübü'nün üçüncüsü 13 ülkeden 14 enstitünün katılımıyla gerçekleşti. İtalya, Mısır, Ukrayna, Romanya, Ürdün, Polonya, İran, Kuzey Makedonya, Kosova, Fas, Senegal, Filistin ve Malezya'da Türkçe öğrenen yaklaşık 40 öğrenci, bu hafta Covid-19 salgını sonrası dünyayı bekleyen sosyal ve ekonomik değişimleri tartıştı.

Yunus Emre Enstitüsünün Uluslararası Konuşma Kulübü'ne katılan öğrenciler, Covid-19 salgını ve karantinanın günlük hayatlarını değiştirdiğini ancak birçok yeni fırsatın farkına varmalarını sağladığını belirterek, yaşanan sürecin insanı birçok konuda daha bilinçli hale getirdiğini ve bundan sonraki sürecin eskisi gibi olmayacağı kanaatini edindiklerini bildirdiler. Ürdün'den programa katılan Aishah Alkhatib, karantina sırasında daha önce fark etmediği yeteneklerini keşfettiğini belirtti. Daha önce yoğun iş temposundan dolayı hobilerine vakit ayıramadığını dile getiren Alkhatib, karantina sürecinde yemek yapma hobisi edindiğini ve bu konudaki yeteneğinin farkına vardığını ifade etti.

İtalya'dan katılan Kardiyolog Angela Gurdo Di Castelmenardo ise salgından önce hastaları ile aralarında engel olmadığından dolayı hastalarıyla daha güçlü duygusal bağlar kurduğunu ancak salgından sonra maske ve koruyucu giysi gibi birçok önlemin alınmasından sonra hastalarıyla iletişimin azaldığını, araya fiziksel engellerin girmesinden dolayı kendisinin duygusal anlamda hastalarından uzaklaştığını hissettiğini söyledi.

Ukrayna'dan Nataliia Lynnyk karantina şartlarında ailevi bağlarının kuvvetlendiğini, uzaktaki aile bireyleriyle bile iletişiminin arttığını ve daha fazla şey paylaştıklarını ifade etti.

Kudüs'ten etkinliğe katılan 17 yaşındaki Betül Abbasi, karantinada insanların kendini geliştirmeye fırsat bulduğunu, birçok kişinin dil öğrenmeye başladığını ve bu yüzden insanlığın entelektüel kapasitesinin artacağını söyledi.

İtalya'dan katılan ekonomist Stephano Siviero, salgın sonrasında İtalya'da üretimin artacağını ancak bu artışa ulaşmanın uzun bir süre alacağını ifade etti.

Romanya'dan programa katılan Aysel Saganai, karantina sürecinde Türkiye'nin ülkelerine yardım gönderdiğini ve bunun çok önemli olduğu ifade etti.

İran'dan katılan Sogand Jalouli ise karantinadan dolayı hayvanların hayatının da olumsuz etkilendiğini, karantina sırasında ve sonrasında hayvanlara yönelik tavrın değişmesi gerektiğini belirtti.

Covid 19 karantinası sonrası dünyayı bekleyen günler konusunda fikir alışverişi yapan öğrenciler, etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Sosyal medyadan canlı yayınlanan etkinlik birçok ülkeden yüzlerce izleyiciye ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA