"Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları" kapanış töreni

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yurt dışından gelen öğrencilere tavsiyede bulunarak, "Gittiğiniz her yerde Türkiye'yi unutmayın Türkiye'yi kalbinizde taşıyın ama somut olarak da Türkiye ile bir iş yapın." dedi.

Küçüksu Kasrı'nda gerçekleştirilen "YEE Yaz Okulları-2019" kapanış programı, öğrencilerin sahneye gelerek deneyimlerini ve duygularını anlatmasıyla başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, Türkiye ile ilgili güzel hatıralar ve izlenimler edindiklerini, programın kendi alanlarında tecrübe kazanmaları açısından da çok faydalı olduğunu aktardı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş de konuşmasında, YEE'nin temel amacının Türkiye ile dünya arasında bağ kurmak olduğunu belirterek, "Her yıl binlerce faaliyet yapıyoruz ama en önemlisi gençlerle yaptığımız yaz akademileri." diye konuştu.

Yaz Okulu programlarına bu yıl 5 tematik yaz okulu eklediklerini anımsatan Ateş, YEE'nin 10 yıldır doğru yolda ilerlediğini ve programa katılanların Anadolu'nun temel özelliği olan sevgiyi görüp yaşadığını ifade etti.

Türk halkının güzel özelliklerini bütün dünyada yaygınlaştırmak için YEE çalışanlarının da desteğiyle gelecek yıllarda faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Ateş, "Gittiğiniz her yerde Türkiye'yi unutmayın Türkiye'yi kalbinizde taşıyın ama somut olarak da Türkiye ile bir iş yapın." ifadesini kullandı.

Ateş, yaz okulları için her yıl dijital ortamlarda binlerce kişinin müracaat ettiğini, bunların içinden şartlara en uygun öğrencileri seçtiklerini belirterek, "Yaz okullarını gelecek yıllar başka tematik programlar da ilave ederek devam ettireceğiz. Dünyamızda artık bilgi üreten kurumlar yaşayabiliyor. Eskileri sürekli tekrar etmekle olmuyor." değerlendirmesine bulundu.

Prof. Dr. Ateş, YEE Yaz Okulu'nu başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikası, programın icrasını sağlayan koordinatörlere ise teşekkür belgesi takdim etti.

Etkinliğe katılan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Bu mekan hem çalışanlar hem de katılanlar için bir ödül mekanı oldu. İstanbul dünyanın en güzel merkezi." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ak ve YEE Başkanı Ateş, daha sonra etkinlikle ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları dolayısıyla ödüle layık görülen yabancı öğrencilere, "Türkiye Tatili" ödülü verdi.

Kapanış programı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından, Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası konseriyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 10'uncusu düzenlenen yaz okulu programları bu yıl Türkçe, Türk edebiyatı, Türk sineması, arkeoloji ve bilim alanlarından oluşan 5 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir ay süren etkinlikler için 60 ülkeden gelen yaklaşık 200 katılımcı, "Türk Sineması", "Türk Edebiyatı" ve "Dünya Kültür Mirasında Türkiye: Arkeoloji" ve "Tu¨rkiye Akademik ve Bilimsel I·s¸ Birligˆi Projesi (TABI·P)-BİLİM" konulu yaz okullarıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA