Yunus Emre Enstitüsü "Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması" düzenleyecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yunus Emre'nin bugüne ulaşan şiirleri vasıtasıyla miras kalan evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla "Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması" düzenleyecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yunus Emre'nin bugüne ulaşan şiirleri vasıtasıyla miras kalan evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla "Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması" düzenleyecek.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i "Yunus Emre" yılı olarak belirledi.

Yunus Emre'nin evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla düzenlenecek yarışmaya başvurular, 1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde alınacak.

Kamera ustalarının yabancı düşmanlığının, nefret söyleminin, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin karşısında, Yunus Emre'nin şiirlerinden ilhamla insanlığı sevgiye, barışa ve birliğe çağırmaları arzusunda bulunan YEE, öğrenciden öğretim üyelerine, senaristlerden yönetmenlere tüm sinema erbabını bu yarışmaya katılmaya davet etti.

Finale kalan filmlerden 8'ine de farklı para ödüllerinin verileceği yarışmada, birinci olan kısa filme 10 bin ABD doları, ikinciye 7500 ABD doları, üçüncüye 5000 ABD doları, mansiyona layık görülen 5 filme ise 1000 ABD doları verilecek.

Yarışmanın sonuçları ve ödül töreni, 15 Kasım'da yapılacak, başvuru adresi YEE internet sayfasından ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan