Yunus Emre Enstitüsü Uluslararası Ağını Genişletiyor

Lübnan'ın tek devlet üniversitesi olan Lübnan Üniversitesi ile iş birliği içerisinde Türkoloji Bölümü açtı.

Ortadoğu bölgesinin içinden geçtiği bu dönemde yapıcı ve kalıcı bilimsel projelere destek verecek, Lübnan - Türkiye arasında paylaşılan yakın kültürleri ve ortak geçmişi akademik alanda yapılacak çalışmalar ile bilimsel hale getirecek Türkoloji bölümü iki ülke arasında güçlü köprüler inşa etmeyi hedefliyor.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tefrişatı yapılan Türkoloji bölümüne henüz ilk yılında olmasına rağmen kısa sürede 28 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti. Ateş "Lübnan Üniversitesi'nde edebiyat, tarih, coğrafya gibi çeşitli alanlarda eğitim alacak öğrenciler, lisans programından iyi derecede Türkçe ve Osmanlıca bilerek mezun olacaklar" dedi.

Türkoloji Projesinin uzun vadedeki en önemli hedeflerinden biri ise Lübnan akademik dünyasının Osmanlı devlet arşivlerine olan erişimini kolaylaştırmak olacak. İki ülkenin dilini bilen yetkin tarihçiler sayesinde ortak geçmiş, birinci el kaynaklar kanalıyla daha tarafsız ve doğru tetkik edilebilecek.