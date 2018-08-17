Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Kapılarını Dünyaya Açtı"

ALAATTİN DOĞRU - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği 2018 Türkçe Yaz Okulu'na katılan Senegalli gençler, Türkiye'ye gitmenin ve Türkçe konuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaz okuluna katılan Senegalli öğrenciler, program dönüşünde AA muhabirine, Türkiye ziyaretlerini değerlendirdi.

Senegalli 28 yaşındaki Fama Ndiaye, Senegal'in başkenti Dakar'daki Şeyh Anta Diop Üniversitesinde verilen ücretsiz dil kursu sayesinde Türkçe ile tanıştığını söyledi.

Program çerçevesinde Malatya'da eğitim aldığını ifade eden Ndiaye, kenti çok beğendiğini dile getirdi.

Ndiaye, "Yunus Emre önemli bir şey yaptı, Türkiye'nin kapılarını dünyaya açtı." diyerek program süresince dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda gençle tanıştığını kaydetti.

Dizilerde izlediği Türk adetlerini yerinde gördüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ndiaye, Türk yemeklerini çok sevdiğini, hatta Malatya'nın yöresel yemeklerinden "analı kızlı köfte" yaptıklarını anlattı.

Fama Ndiaye, Türkiye'de alışveriş yapmaktan çok zevk aldığını, Türk ürünlerinin hem güzel ve kaliteli hem de ekonomik olduğunu dile getirdi.

"Rüya gibiydi"

Şeyh Anta Diop Üniversitesinde Arapça Bölümü yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Mamadou Abdoulaye Guaye de Nevşehir'de Türkçe eğitimi aldığını belirtti.

Günde 4 saat eğitim alarak Türkçeyi daha hızlı şekilde öğrenme ve Türk kültürünü yakından tanıma imkanına kavuştuklarını ifade eden Guaye, "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissettim çünkü Türkler çok misafirperver." diye konuştu.

25 farklı ülkeden gelen bir arkadaş grubuyla çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Guaye, "Maalesef çok çabuk geçti, rüya gibiydi. Türkiye'de yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Oumoul Ndiaye de İzmir'de eğitim gördüğünü, Efes harabeleri ve bölgedeki diğer tarihi alanları, Bursa'da Uludağ'ı ziyaret etme imkanı bulduklarını anlattı.

"Yaz okulu Türkçeyi daha iyi anlamamıza katkı sağladı. Dünyanın her yerinden çok sayıda kişiyle tanıştık, adeta dünyayı keşfettik öyle döndük." diyen Ndiaye, Türk yemeklerinin tadının damağında kaldığını ifade etti.

Hamady Diamanca da Türkçe yaz okulu eğitimini Giresun'da aldığını belirterek Türkçenin bir gün dünyada en çok konuşulan diller arasında olacağını umduğunu söyledi.

YEE Dakar binasının bu yıl içinde açılması planlanıyor

YEE Dakar Müdürü Erdal Bolatkale, bu yıl Dakar YEE Kültür Merkezi hizmet binasının açılışını planladıklarını bildirdi.

Gençlerin birbirlerini tanıma fırsatı bulmalarının dünya barışına katkı sağlayacağını ifade eden Bolatkale, "Yunus Emre Vakfı, dünya gençlerini saygı, sevgi ve kardeşlik ekseninde bir araya getirmektedir." dedi.

YEE'nin Türkoloji projesi Dakar okutmanlarından Muhammed Çiftçi, Senegal'e şubat ayında geldiklerini, o günden bu yana öğrenci sayılarının gittikçe arttığını kaydetti.

"Programa ilk başladığımızda 40 öğrencimiz vardı, şu an 300 civarında öğrencimiz var." diyen Çiftçi Senegal'in imam hatip statüsündeki tek resmi kurumu Dakar İslam Enstitüsünde müfredata Türkçeyi eklediklerini ifade etti.

Okutman İbrahim Soytürk de Senegal'e Türkçe öğretiminin yanında, Türkiye'yi sevdirmek için geldiklerini dile getirerek "Bugün Türkçe öğrenen arkadaşlarımıza nereli olduklarını sorduğunuzda, Sivaslıyım, Malatyalıyım, İstanbulluyum, Giresunluyum gibi cevaplar alıyorsunuz. Türkiyeli olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar." diye konuştu.