Yunus Emre Enstitüsü "Türk Belgesel Haftası" başladı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Berlin, Zagreb ve Belgrad şubelerince düzenlenen çevrim içi "Türk Belgesel Haftası" (Turkish DocuWeek) başladı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Berlin, Zagreb ve Belgrad şubelerince düzenlenen çevrim içi "Türk Belgesel Haftası" (Turkish DocuWeek) başladı.

1960'lı yıllarda Türkiye'den Amerika'ya göç eden elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu ile hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu'nun hikayesini konu alan ve yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu'nun üstlendiği "Mimaroğlu" ile merhum Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatının, sanatının anlatıldığı ve yönetmenliğini Binnur Karaevli ile Fatih Kaymak'ın üstlendiği "İstanbul'un Gözü" belgeselleriyle Türk Belgesel Haftası başladı.

Hayatın umut ile gerçekleri arasında sanatsal bir şekilde anlatıldığı Türk Belgesel Haftası, "Turkish DocuWeek" adıyla 23 Nisan'a kadar sürecek.

İlk kez düzenlenen çevrim içi Türk Belgesel Haftası'nda 10'u Türk, 3'ü uluslararası olmak üzere toplam 13 belgesele yer verilecek.???????

İstanbul Film Festivali, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, İsviçre Uluslararası Film Festivali, Akbank Kısa Film Festivali, Beyond Borders Uluslararası Belgesel Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, Locarno Film Festival ve Hof Uluslararası Film Festivali dahil olmak üzere birçok büyük festivalde gösterilmiş ve ödüller kazanmış belgesel seçkileri izlenebilecek.

Sinemaseverler, filmleri Türkiye, Avrupa ve Balkan ülkelerinde izleyebilecek. Bu kapsamda her ülkenin yerel saatine göre, her gün 2 film 24 saat boyunca seyirciyle buluşacak.

Türk Belgesel Haftası'nda Murat Pay'ın "Maşuk'un Nefesi", Enver Arcak'ın "Hermana", Stephan Talneau'nun "SAZ", Tamara ve Kotevsa ile Ljubormir'ın "Perfect Black", Damian Nenadic'in "Days of Madness", Pelin Esmer'in "Kraliçe Lear", Rıdvan Karaman'ın "Kimsesizler Oteli", Mladen Kovacevic'ın "Unplugged" Turkish DocuWeek kapsamında çevrim içi gösterilecek belgesel filmler arasında yer alıyor.

YEE özel gösterimleri kapsamında yapımcılığını Murat Tosun ve yönetmenliğini Dirk Schaefer'in üstlendiği "Edzard Reuter-Leylek Bacaklı", Mehmet Yılmaz'ın "Umudun Adı: Azez" ve Enis Rıza Sakızlı'nın "Anadolu'nun Kadım Hikayesi" gösterimde olacak diğer yapıtlar arasında bulunuyor.

Türk Belgesel Haftası bütün sosyal medya platformlarının dışında Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Amazon Podcast platformlarında yayımlanacak.

Türk Belgesel Haftası,"turkishdocuweek.eventive.org" adresinden de izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ