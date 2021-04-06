Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ateş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'nin sembollerinden biriydi. 101 yıldır Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran, farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın en büyük haber ajanslarından biri haline gelen Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümümü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'mizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan, bugün küresel bir markamız haline gelen AA, 101 yaşında. 2017'den bu yana yürüttüğümüz projelerimizle yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 634 medya mensubuna eğitim vererek, kıtaları birlikte aştık. Nice yıllara." ifadelerine yer verildi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, TİKA hesabından paylaşılan kutlama mesajını yeniden paylaşarak AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

YTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı çerçevesinde dünyanın her yerine ulaşarak önemli çalışmalara imza atan Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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