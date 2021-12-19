Yunus Emre Enstitüsü, Pekin'de yaşayan Almanya gurbetçisi Türk vatandaşları konuk etti

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Çin'de yaşayan Almanya gurbetçisi Türk vatandaşlarını Pekin'deki Türk Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Enstitü, çoğunluğu Alman şirketlerin Çin'deki temsilciliklerinde çalışan vatandaşlar ve aileleri için "Türk Kültür Saati" başlıklı tanıtım ve sohbet etkinliği düzenledi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) Türk Halk Bilimi Bölümü iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Ankara'daki Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ni çevrim içi video konferans yöntemiyle canlı dolaşma fırsatını buldu.

Müze araştırmacısı HBVÜ Türk Halk Bilimi Doktora Öğrencisi Bilge Tüzel, müze rehberi HBVÜ Türk Halk Bilimi lisans öğrencisi Melike Asena Canabaz ve müze gönüllüsü Zeynep Gülveren sunumlarıyla izleyicilere müzeyi gezdirdi.

Müzenin gösteri sanatları bölümünde Karagöz, Orta Oyunu, Meddahlık ve kukla sanatına ilişkin bilgiler verildi. El sanatları bölümünde ıhlamur baskı tekniği uygulamalı olarak gösterildi.

Geleneksel kurutma ve saklama yöntemlerinin anlatıldığı mutfak bölümünde, "tekne kazıntısı olmak", "dolap çevirmek", "işler tıkırında olmak" deyimlerinin kökenlerini açıklayan hikayeler izleyicilerle paylaşıldı.

Ayrıca Türk kahvesi, kına kültürü, okuntu geleneği ve sünnet kutlamalarına ilişkin bilgiler verildi.

Masal bölümünde ise izleyiciler Anadolu masallarından "Tuz Masalı"nı dinleme fırsatı buldu.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tanıtıldı

Öte yandan etkinlik kapsamında, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Cansu Körkem, yurt dışında eğitim gören çocukların Türkçe eğitim içeriklerine ulaşabileceği Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması hakkında velileri bilgilendirdi.

Eğitim Ataşesi Körkem, form dolduran velilere sisteme erişebilmeleri için geçici şifreler temin etti.

Etkinliğin sonunda Pekin'de yaşayan ikinci kuşak Almanya gurbetçisi Türk vatandaşlardan, okul öncesi pedagojisi uzmanı ve sanatçı Ayşe Emel Gümüş de kendi imal ettiği şeftali ağacıyla yapılmış nazar boncuklarını katılan küçüklere hediye etti.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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