Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkiye'yi Tanıtma Atağı

Türkiye'yi yıl sonuna kadar ziyaret eden Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşması beklenirken, YEEtarafından ağırlanan Çinli şarkıcı Xufei'nin Fethiye'de paraşütle atlayış sırasında gitar çaldığı görüntüleri Çin'de izlenme rekorları kırdı.Xufei'nin sosyal medyada paylaştığı videoyu kısa sürede 70 milyon kişi izledi.

Türkiye'nin turistik ve kültürel zenginliğini yerinde göstererek Çin kamuoyundaülkemizin olumlu algısını güçlendirmek içinYEE tarafından Çin'de kanaat önderi konumundaki isimler Türkiye'ye davet edildi. Geçen yıl, Çin'in en ünlü sinema yıldızlarındanWill Liu ile model eşi Wang Pei Yun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim ve gazeteci Türkiye'de ağırlandı. Will Liu ve eşi,evliliklerinin 10. yıldönümünü Bodrum'da kutlarken, arkadaşı süper star JayJo'nun Türkiye'de film çekimi dahil birkaç sanatsal faaliyeti gerçekleştirmesigibi konular ele alındı.