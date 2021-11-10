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Yunus Emre Enstitüsü, Moskova'da "Yunusça Bir Dünya" paneli düzenledi

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Yunus Emre Enstitüsü, Moskova'da

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'da "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Yunusça Bir Dünya" paneli gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Rusya'nın başkenti Moskova'da "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Yunusça Bir Dünya" paneli gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve YEE Moskova Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın açılış konuşmalarını yaptığı panele çok sayıda davetli katıldı.

Rusların, Yunus Emre'nin eserlerine ve felsefesine yönelik ilgisinin giderek artığına işaret eden Samsar,"Nitekim Yunus Emre, temsil ettiği kucaklayıcılık çerçevesinde kültür merkezlerimize de ismini vermiştir." dedi.

Yunus Emre şiirlerinden oluşan repertuvarla Türk Müziği konserinin icra edildiği panelde, Türk ve Rus uzmanların katılımıyla "Türk Sufizminin Öncüleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlar kapsamında Sufizm, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'nin Türk kültüründeki önemi anlatılırken, programın ardından ziyaretçilere Türk mutfağından ikramlar takdim edildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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