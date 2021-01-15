Yunus Emre Enstitüsü, Londra, Washington ve Berlin'de kısa film festivali düzenleyecek
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Yunus Emre Enstitüsü, Londra, Washington ve Berlin'de kısa film festivali düzenleyecek

15.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:24
Yunus Emre Enstitüsü, Londra, Washington ve Berlin'de kısa film festivali düzenleyecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültür faaliyetlerine Londra, Berlin ve Washington şubelerinin düzenleyeceği "Cut Short, Live Long" çevrimiçi kısa film festivaliyle devam edecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültür faaliyetlerine Londra, Berlin ve Washington şubelerinin düzenleyeceği "Cut Short, Live Long" çevrimiçi kısa film festivaliyle devam edecek.

Londra YEE'den yapılan açıklamaya göre, büyük meseleleri kısa sürede, etkili anlatan filmlere yer verecek festivalde, uluslararası yarışmalara katılıp ödül almış filmler izleyiciyle buluşacak.

YEE'nin Londra, Washington ve Berlin şubelerinin ortaklaşa düzenleyeceği "Cut Short, Live Long" çevrimiçi kısa film festivali, 25-30 Ocak arasında yapılacak.

Festivalde çoğu Türkçe olan 13 film yer alacak, bunlardan 3'ü uluslararası misafir film statüsünde izleyiciye sunulacak.

Her gün 2 film, 24 saat boyunca, İngilizce altyazı seçeneğiyle gösterime girecek ve filmlere erişim Almanya, ABD ve İngiltere'den katılımcılara açık olacak.

Festivalde gösterilecek filmler, Ragıp Türk'ün "Tor", Mehmet Oğuz Yılmaz "Lekesiz", Gökalp Gönen'in "Avarya", Erkan Orasan'ın "İkame", İnan Erbil'in "GK", Sercan Erdoğan'ın "Teselli", Ahmet Keçili'nin "Dede", Ramazan Kılıç'ın "Servis", Firas Khoury'nin "Maradona'nın Bacakları", Furkan Daşbilek'in "Bir Nehir Kıyısında" ve Molly Manning Walker'in "Teşekkürler, sen?" şeklinde sıralandı.

Sinemaseverlerin, "yeecinema.eventive.org" adresinden ulaşabileceği etkinlikteki soru-cevap bölümünde yönetmenlerle sohbet etme imkanı da olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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