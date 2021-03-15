Yunus Emre Enstitüsü, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Dijital Kültür Merkezi, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti.

YEE'den alınan bilgiye göre, Türkçe öğretiminin yanı sıra kültür sanat etkinlikleri, seminerler ve sergiler gibi birçok alanda faaliyet gerçekleştiren kurum, Arnavutluk'ta da sevgi dili Türkçe ile farklı kültürleri bir araya getiriyor.

Enstitü, 2009 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladığı faaliyetlerine, 2012 yılında kurulan İşkodra Kültür Merkezi ile devam ediyor.

"Kültürü Hisset" belgeselinde Arnavutluk toplumuna ait farklı geleneksel kültürel enstrümanlara ait videolar, YEE'nin Tiran'daki çalışmaları ve Türkçe öğrenen kursiyerlere yer veriliyor.

İlk gösterimi Yunus Emre Digital YouTube kanalında yapılan belgesel "https://www.youtube.com/watch'v=qEIFBi9yVHA" adresinden izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz