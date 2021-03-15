Yunus Emre Enstitüsü, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunus Emre Enstitüsü, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti

15.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:34
Yunus Emre Enstitüsü,

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Dijital Kültür Merkezi, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Dijital Kültür Merkezi, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti.

YEE'den alınan bilgiye göre, Türkçe öğretiminin yanı sıra kültür sanat etkinlikleri, seminerler ve sergiler gibi birçok alanda faaliyet gerçekleştiren kurum, Arnavutluk'ta da sevgi dili Türkçe ile farklı kültürleri bir araya getiriyor.

Enstitü, 2009 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladığı faaliyetlerine, 2012 yılında kurulan İşkodra Kültür Merkezi ile devam ediyor.

"Kültürü Hisset" belgeselinde Arnavutluk toplumuna ait farklı geleneksel kültürel enstrümanlara ait videolar, YEE'nin Tiran'daki çalışmaları ve Türkçe öğrenen kursiyerlere yer veriliyor.

İlk gösterimi Yunus Emre Digital YouTube kanalında yapılan belgesel "https://www.youtube.com/watch'v=qEIFBi9yVHA" adresinden izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Deniz Çakır Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunus Emre Enstitüsü, "Kültürü Hisset" konulu belgesel serisinin ilkini Arnavutluk'ta çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:36:44. #1.16#
title