Yunus Emre Enstitüsü ile Mamak Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mamak Belediyesi ile Türkçe öğretimi, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek kültür sanat ve bilim alanında faaliyetleri kapsayan bir iş birliği protokolü imzaladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mamak Belediyesi ile Türkçe öğretimi, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek kültür sanat ve bilim alanında faaliyetleri kapsayan bir iş birliği protokolü imzaladı.

YEE'nin Ulus'taki merkez binasında gerçekleşen imza törenine YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.

Programda konuşan Köse, Türkçe öğretiminin yayınlaştırılması, kültür sanat faaliyetlerinin yapılması, Türkoloji projesinin desteklenmesi ve ilk olarak Tunus ve Cezayir'de "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında faaliyetler yapılması, bilim ve Türkçe sınıflarının oluşturulması konusunda bu protokole imza attıklarını kaydetti.

Mamak Belediyesi olarak insana yapılan hizmeti önemsediklerini aktaran Köse, "Sanata, edebiyata, estetiğe önem veriyoruz. Binalar yapılır ama gönüller yapmak apayrıdır." şeklinde konuştu.

Prof.Dr. Ateş ise Mamak Belediyesi ile protokol üzerinde kısa sürede anlaştıklarını belirterek, "Anlaşmaların temelinde esas olan niyettir. Niyetiniz ne ise bütün davranışınıza yansıyan da o olur. Gerek belediyemiz gerek enstitümüzün temel bir niyeti var." dedi.

Dünyanın her tarafında bu salgınla insanın kendisiyle, yaşadığı tabiatla ve diğer insanlarla sorunu olduğunun yeniden anlaşıldığını dile getiren Ateş, tüm bunları çözecek yegane şeyin de Anadolu'nun kadim kültürünün en temel özelliği olan bütün canlıları kendisinin bir parçası olarak görmek olduğuna dikkati çekti.

Ateş, imzaladıkları iş birliği protokolünün şu ana kadar belediyelerle imzaladıkları en kapsamlı anlaşma olduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Bu can fikrini ve düşüncesi dünyanın her tarafında götürmek ve insanlara teklif etmeliyiz. Diğer insanlar bizim rakibimiz değil, bizim refikimiz yani yol arkadaşımızdır. Cezayir, Fas, Tunus, ardından Filistin ve diğer ülkelere gitmek üzere kardeş okul, kardeş aile projelerinde aracı olacağız. Bu vesile ile ilk olarak okullar ve çocuklar olmak üzere kültür ve sanat alanında projelerimizi inşallah en kısa sürede hayata geçiririz."

İmza töreni toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ve hediye takdimi ile son buldu.

Her iki kurumunun başkanları tarafından imzalanan protokol kapsamında yapılacak iş birliği ve birlikte ortak yürütülecek projelerin esasları belirlenirken, ulusal ve uluslararası alanda Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkoloji faaliyetlerinin desteklenmesi, farklı toplum kesimlerine yönelik kültür sanat faaliyetleri, çocuklara ve gençlere yönelik bilimsel faaliyetler ve her iki kurumun ve faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla yürütülecek ortak programlar ve projeler hayata geçirilecek.

Kaynak: AA