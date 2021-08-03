Yunus Emre Enstitüsü ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında Türkçe öğretimi konusunda protokol imzalandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) arasında Türkçe öğretimi konusunda protokol imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) arasında Türkçe öğretimi konusunda protokol imzalandı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Azerbaycan temasları kapsamında ATÜ'yü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Ateş ve Veliyev, YEE'nin ATÜ'nün farklı fakülte ve bölümlerinde Türkçe öğretimini üstlenmesini öngören protokole imza attı.

Protokol gereği, YEE, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinde Türkçe öğretimini üstlenmenin yanı sıra Türkçe öğretimi hususunda bilimsel çalışmalara destek verecek.

YEE Başkanı Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Türkiye arasındaki akademik iş birliklerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ateş, Türkçe'nin bir bilim dili olarak yaygınlaşması ve Türk üniversiteleri ile ATÜ arasındaki iş birliğinin ileri safhaya geçebilmesi için ATÜ öğrencilerinin Türkiye'ye gitmeden önce Türkçe eğimini YEE'nin üstleneceğini bildirdi.

ATÜ Rektörü Veliyev de Türk üniversiteleri ile iş birliklerini geliştirdiklerini, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Gazi Üniversitesi ile 4, Ankara Üniversitesi ile 1 ihtisas üzerine çifte diploma anlaşmalarının YÖK tarafından onaylandığını bildiren Veliyev, Türk akademisyenlerle birlikte teknik terimler sözlüğü hazırladıklarını kaydetti.

Veliyev, Türkçe öğretimine büyük ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, kendilerine gösterilen destek için YEE'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov