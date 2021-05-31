Yunus Emre Enstitüsü Güneydoğu Asyalı 50 başarılı öğrenciye Türkiye'ye uçak bileti hediye edecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Malezya, Endonezya, Tayland, Singapur, Vietnam, Brunei, Kamboçya, Filipinler, Laos ve Myanmar'dan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen yaz dönemi çevrim içi Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayacak 50 öğrenciye Türkiye'ye uçak bileti hediye edecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Malezya, Endonezya, Tayland, Singapur, Vietnam, Brunei, Kamboçya, Filipinler, Laos ve Myanmar'dan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen yaz dönemi çevrim içi Türkçe eğitimini başarıyla tamamlayacak 50 öğrenciye Türkiye'ye uçak bileti hediye edecek.

YEE'den yapılan açıklamada, Malezya dışında enstitünün bulunmadığı 9 ülkeden katılımcıların, 24 Mayıs-15 Ağustos'ta Kuala Lumpur YEE bünyesinde düzenlenecek çevrim içi Türkçe eğitimlerine katılacağı belirtildi.

Eğitim duyurusunun yapılmasıyla söz konusu ülkelerden yaklaşık 10 binin üzerinde başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, Malezya ve Tayland'da toplam 10 üniversite ile 4 kolejde seçmeli Türkçe dersinin de YEE'nin girişimleriyle verilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tercihim Türkçe Projesi" adı verilen girişim sayesinde anlaşma imzalanan üniversite ve kolejlerde Türkçe öğrenen öğrenci sayısının ise 3 bin 167 olduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerin internet üzerinden verilmeye başlandığı aktarılan açıklamada bu dönemde Malezya, Tayland, Endonezya, Singapur ve Brunei'den toplamda 8 bin 925 kişinin Türkçe eğitimi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilen 2021'e özel olarak söz konusu ülkelerden katılımcılar için açılan çevrim içi Türkçe eğitiminin 24 Mayıs-15 Ağustos'ta gerçekleştirileceği, kurslarda başarılı olan 50 öğrenciye Türkiye'ye uçak bileti hediye edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya