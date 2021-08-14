Yunus Emre Enstitüsü çevrim içi "Somali Diasporası Zirvesi" düzenledi
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Yunus Emre Enstitüsü çevrim içi "Somali Diasporası Zirvesi" düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü çevrim içi 'Somali Diasporası Zirvesi' düzenledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İngiltere merkezli Küresel Somali Diasporasının (GSD), Türkiye'de ikamet eden Somalililerin deneyimlerini tartışmak üzere ortaklaşa düzenlediği "Somali Diasporası Zirvesi"nde, eğitim ve iş fırsatları, sosyal entegrasyon ile bireylerin ve ulusların...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İngiltere merkezli Küresel Somali Diasporasının (GSD), Türkiye'de ikamet eden Somalililerin deneyimlerini tartışmak üzere ortaklaşa düzenlediği "Somali Diasporası Zirvesi"nde, eğitim ve iş fırsatları, sosyal entegrasyon ile bireylerin ve ulusların karşılaştığı zorluklar ve yenilikçi çözümler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinin 10. yıl dönümüne de denk gelen zirveye, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Muhammed, Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Abdiasis Sharaf, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Mogadişu YEE Müdürü Sinan Doruk ve Varşova YEE Müdürü Fahri Akdoğan katıldı.

Etkinliğe, diasporayı destekleyen farklı mesleklerden Somalililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve sanatçılar iştirak etti.

Zirvede, "eğitim", "iş ve yatırım", "sosyal yaşam ve kültür" ve "sivil toplumun rolü" olmak üzere dört tema ele alındı.

Türkiye'nin Mogadişü Büyükelçisi Yılmaz, zirvede yaptığı eğitime odaklanan konuşmasında, Türkiye'nin 5000'den fazla öğrenciye sağladığı burs imkanına değinerek, yükseköğrenimin, son 10 yılda Türkiye-Somali iş birliğinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed de iş dünyası ve yatırımlara ilişkin yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye'yle yaptığı iş birliği ve ticaretin, Somali'yi dünyaya açma hususunda çok değerli olduğunu vurguladı.

Mogadişu YEE Müdürü Sinan Doruk, enstitünün Mogadişu'daki çalışmalarını anlattığı konuşmasında, YEE'nin, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine yaptığı katkıların altını çizdi.

Varşova YEE Müdürü Fahri Akdoğan ise konuşmasında enstitünün, dünya çapında dil eğitiminin ötesine geçerek, kültürel alışverişi ve iş birliğini teşvik eden çalışmalarından bahsetti.

Zirve kapsamında, Somalili müzisyen Abdi Badil de kısa konser verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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