Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te "online" Çocuk Şenliği düzenledi
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Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te "online" Çocuk Şenliği düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te
30.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:56

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te sekiz yıldır düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te sekiz yıldır düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

YEE'nin Bosna Hersek'te 2011 yılından beri yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi'nin final etkinliği olan şenlik, Saraybosna YEE'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken çok sayıda çocuk sanal ortamda keyifli anlar yaşadı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, programın başında yaptığı konuşmada, şenliğin geçmiş yıllarda Zenica şehrindeki spor salonunda binlerce çocuğun katılımıyla yapıldığını hatırlatarak en kısa zamanda yeniden yüz yüze görüşme temennisinde bulundu.

Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da şenliğin ara verilmeden devam etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Salgın bittikten sonra bu faaliyetler devam edecek. Bugünkü program da bir anlamda bunu teyidiydi." ifadesini kullandı.

Zenica-Doboj Kantonu Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic ise bu yıl şenliğin çocukların sağlığı dikkat alınarak online yapıldığını söyleyerek, gelecek yıl yeniden binlerce çocuğun Zenica'da buluşması temennisinde bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da İstanbul ve Bosna Hersek'ten 210 okulun "kardeş okul" olduğunu aktararak, "Bu güzel birliktelik umarım yıllarca devam edecek. Salgını yendikten sonra İstanbul ve Bosna Hersek arasındaki gönül birlikteliğin devam etmesini diliyorum." dedi.

Çocuklar Türkçe ve Boşnakça şarkılar söyledi

Sunuculuğunu Bosna Hersek'te büyük beğeniyle izlenen "Elif" isimli Türk dizisinin başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir'in yaptığı programda, Bosnalı çocuklar İstanbul'daki kardeş okullarda eğitim alan akranlarıyla Türkçe ve Boşnakça şarkılar da söyledi.

Bosnalı başarılı atlet Amel Tuka'nın yanı sıra daha önceki şenliklerde sahne alan Mirza Selimovic ve Dzenan Loncarevic gibi şarkıcıların da katıldığı program, Bosna Hersek'te çocuk şarkıları ile tanınan ve sevilen Latif Mocevic'in konseriyle son buldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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