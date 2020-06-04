Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te kısa şiir yarışması düzenledi Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Bosna Hersek'te "Sokaklarımızdaki Çocuklar" konulu kısa şiir yarışması düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Bosna Hersek'te "Sokaklarımızdaki Çocuklar" konulu kısa şiir yarışması düzenlendi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülke genelinde 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren yürütülen Tercihim Türkçe Projesi kapsamında bu yıl da çeşitli faaliyet ve projelerde öğrencilere destekte bulunulduğu belirtildi.

Proje kapsamında öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla birçok kategoride yarışmalar düzenlendiği ifade edilirken, bu yılki yarışmalardan birinin de kısa şiir dalında olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde, ülkedeki Türkçe öğretmenleriyle iş birliği içinde "Sokaklarımızdaki Çocuklar" konulu kısa şiir yarışması düzenlendiği aktarıldı.

Yarışmaya Tesanj, Maglaj, Zavidovici ve Zepce şehirlerindeki tüm okullardan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı ifade edildi.

Yoğun katılımın olduğu yarışmada, jüri tarafından seçilen en iyi şiirleri yazan 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Bu arada Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Bosna Hersek'te bugüne kadar 15 bin öğrencinin okullarında Türkçe dersleri aldığı bildirildi.

Kaynak: AA