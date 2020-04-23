Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı Açıklaması Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan ettiğini belirterek, "Özgürlüğün kıymetini bilen, kendine, diğer insanlara ve tabiata nefes aldıran dünyanın bütün çocuklarına selam olsun.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan ettiğini belirterek, "Özgürlüğün kıymetini bilen, kendine, diğer insanlara ve tabiata nefes aldıran dünyanın bütün çocuklarına selam olsun." dedi.

YEE tarafından düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Kutlama Etkinliği"ne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YEE Başkanı Şeref Ateş ve farklı ülkelerden pek çok bakan, bakan yardımcısı ve büyükelçi katıldı.

Ateş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100 yıldır Türkiye'nin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir." ifadesini kullandı.

Çocukların evrenin özünü yansıttığını, her bir çocuğun aynı özün değişik renkleri ve yansımaları olduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Hepimiz doğduğumuz toprağı çok seviyoruz. Bu toprağa ve ülkemize duyduğumuz sevgi başka toprakları, ülkeleri ve o ülkelerin insanlarını sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz Yunus gibi sadece insanları değil, tüm yaratılmışı Yaradanın hatırına severiz."

Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 23 Nisan'ın uzaktan kutlanmasına sebep olduğuna işaret etti.

Tüm insanları din, dil, ırk fark etmeksizin birlikte barış içinde yaşamaya davet eden Ateş, "Özgürlüğün kıymetini bilen, kendine, diğer insanlara ve tabiata nefes aldıran dünyanın bütün çocuklarına selam olsun. 23 Nisan kutlu olsun." dedi.

KKTC ve Azerbaycan eğitim bakanlarının konuşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bugünün TBMM'nin halkın iradesini gösterdiği gün olduğunu, KKTC'de yıllardır sokaklarda coşkuyla kutlanan bu bayramın virüs nedeniyle online olarak kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

KKTC'de sosyal medyada da olsa yoğun bir katılım ve coşku olduğunu, bu coşkunun KKTC'den de tüm dünyaya yayılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu akşam 21.00'de çocuklar için İstiklal Marşı'nı okuyacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a salgın karşısında kendilerine yardım ettiği için teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov da çocukların gelecekleri olduğunu belirterek, çocukları herkesin koruması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün 23 Nisan'ı yalnız Türk çocuklarına değil dünyadaki çocuklara da hediye ettiğini vurgulayan Bayramov, şunları söyledi:

"Bu da Atatürk'ün çocuklara verdiği kıymeti gösteriyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin arasındaki kardeşlik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gayretleriyle daha da gelişecektir. 23 Nisan hepinize kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Avustralya'dan Rusya'ya, Filistin'den Somali'ye, Almanya'dan Ürdün'de, Çin'den Güney Afrika'ya dünyanın farklı noktalarındaki farklı ülkelerden çocuklar canlı yayında barış mesajları iletti ve şiir, resim, dans gibi farklı alanlarda gösteriler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA