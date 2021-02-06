Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Türkiye'de sahneye çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Türkiye'de sahneye çıkacak

06.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:42
Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Türkiye'de sahneye çıkacak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Azez Kültür Merkezi'nde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu, Mardin ve Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluşacak.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Azez Kültür Merkezi'nde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu, Mardin ve Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluşacak.

YEE'den yapılan açıklamaya göre Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan müzik ve tiyatro ekipleri, gösterilerini Suriye'den sonra Türkiye'ye taşıyor.

Bu kapsamda tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu da ilk kez Türkiye'de sahnelenecek.

Mardin'de 2 Mart'ta, Kahramanmaraş'ta 3 Mart'ta izleyiciyle buluşacak oyun, sığınmacı kamplarında da gösterilecek.

Gösterimde ayrıca Azez Yunus Emre Enstitüsünde oluşturulan müzik ekibi, "Kardeşlik Durakları" konseri verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Özcan Deniz Defne Samyeli
Spor Ali Koç Okan Buruk Mesut Özil Hakan Kutlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Mersin Kocaeli Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Türkiye'de sahneye çıkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:45:58. #1.16#
title