Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezi tiyatro ve müzik ekibi Türkiye'de sahneye çıkacak

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Azez Kültür Merkezi'nde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu, Mardin ve Kahramanmaraş'ta seyirciyle buluşacak.

YEE'den yapılan açıklamaya göre Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan müzik ve tiyatro ekipleri, gösterilerini Suriye'den sonra Türkiye'ye taşıyor.

Bu kapsamda tiyatro ekibinin hazırladığı "Zeytin Ağacı" oyunu da ilk kez Türkiye'de sahnelenecek.

Mardin'de 2 Mart'ta, Kahramanmaraş'ta 3 Mart'ta izleyiciyle buluşacak oyun, sığınmacı kamplarında da gösterilecek.

Gösterimde ayrıca Azez Yunus Emre Enstitüsünde oluşturulan müzik ekibi, "Kardeşlik Durakları" konseri verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya