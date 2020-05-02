Yunus Emre Enstitüsü Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara Türkçe öğretecek - MELBOURNE
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Yunus Emre Enstitüsü Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara Türkçe öğretecek - MELBOURNE

Yunus Emre Enstitüsü Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara Türkçe öğretecek - MELBOURNE
02.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:36

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam eden Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara Türkçe öğreteceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam eden Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara Türkçe öğreteceği bildirildi.

YEE Melbourne Müdürü Yasemin Temelat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'den İngiltere'ye, Katar'dan Ukrayna'ya, Kazakistan'dan Tunus'a, Romanya'dan Polonya'ya kadar dünyanın pek çok farklı coğrafyasında internet üzerinden başarıyla devam eden Türkçe derslerinin Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar için de başlatılacağını kaydetti.

Enstitünün, Melbourne merkezli Avustralya genelinde faaliyetlerine başladığını hatırlatan Temelat, Türkiye ve Avustralya arasındaki mevcut dostluk ilişkilerini, kültür, sanat, tarih ve dil eğitimi alanlarındaki faaliyetlerle desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

Avustralya'nın çok kültürlülük yapısı içinde yaşayan farklı etnik kökenlere mensup toplumlardan ve Avustralyalı Türklerden gelen yoğun talepler dikkate alındığında YEE'nin yapacağı etkinliklerin önemli bir boşluğu dolduracağını dile getiren Temelat, "Avustralyalılardan ve Türk kökenli toplum bireylerinden gelen yoğun ilgi üzerine Türkçe dil kursları başlıyor. Dijital platform üzerinden gerçekleşecek Türkçe öğretim faaliyetine Avustralya'nın tüm eyaletlerinden ve Yeni Zelanda'dan da katılım öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

YEE'nin uzman öğretmenleri tarafından ücretsiz verilecek derslerden yararlanmak isteyenlerin Melbourne Yunus Emre Enstitüsünün, "melbourne@yee.org.tr" elektronik posta adresinden bilgi alabileceklerini aktaran Temelat, şunları söyledi:

"Türkçe kurslarımıza kayıt dönemi 3 Mayıs'ta sona erecek derslere 4 Mayıs'ta başlanacaktır. Kurslar haftada 6 saat olup toplam kurs süresi 36 saatten oluşacaktır. Zenginleştirilmiş dijital ders kitaplarıyla gerçekleşecek kursları başarıyla tamamlayanlara A.1.1 Türkçe Dil Sertifikası verilecektir."

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Türkiye ile arasındaki saat farkı göz önüne alınarak 4 Mayıs-12 Haziran 2020 tarihlerindeki derslerin, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacağı belirtildi.

Yunus Emre Enstitüsü Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara Türkçe öğretecek - MELBOURNE

Kaynak: AA

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