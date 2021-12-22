Yunus Emre Enstitüsü, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü çalışanlarını ağırladı

Merkezi Pekin'de bulunan Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) çalışanları, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) konuğu oldu.

APSCO Genel Sekreteri Yu Çi, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ferhat Fikri Özeren ve örgüt çalışanları, Pekin'deki Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Genel Sekreter Yu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ulusal Uzay Ajansının bu yılın başında açıkladığı Milli Uzay Programı'nda ciddi hedefler koyduğunu, APSCO'nun Türkiye'nin ulusal stratejisini hayata geçirmesine destek sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin uzay kurumlarının Çin endüstrisi ve uzay kurumları ile iş birliğinin geliştirmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Yu, TÜBİTAK ile Çin Bilimler Akademisi arasında uzay teknolojileri alanında iş birliğinin başlatıldığını söyledi.

Yu, Türkiye'nin APSCO'ya en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu, bilimsel birikimi ve endüstriyel altyapısı ile küçük uydu imalatı alanındaki eğitim iş birliğine öncülük ettiğini vurguladı.

Uzay bilimi, teknolojisi ve uygulaması alanında üye ülkeler arasında iş birliğinin artırılmasının APSCO'nun hedefi olduğuna dikkati çeken Yu, üye ülkeler arasında bir tedarik zincirini, her ülkenin ürettiği uzay endüstrisi ürünleriyle diğer ülkelerin eksiklerini gidereceği bir sistemi kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Üye ülkelerin astronot adaylarına eğitim

Yu, gelecekte üye ülkelerin insanlı uzay seferleri alanında iş birliği yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök sarayı) Uzay İstasyonu'nun bilimsel araştırmalar için kullanılmasının yanında üye ülkelerden astronot adayların Çin'in eğitim programına katılmasının planlandığını belirtti.

Pakistan'ın halihazırda Çin'de eğitilmek üzere astronot adaylarını belirlediği bilgisini paylaşan Yu, programın hayata geçirilmesi halinde Türkiye'den de astronot adayların katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

Ay yörüngesine küp uydu yollama projesi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 2023'te Ay karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6 görevine başlayacağını, bunun için kullanılacak taşıyıcı rokette 10 kilogramlık bir boşluk bulunduğunu, bu kapasitenin APSCO'ya tahsis edilmesinin öngörüldüğünü aktaran Yu, bu kapsamda üye ülkelerin kullanımı için 6 küp uyduyu Ay yörüngesine konumlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ziyarette, APSCO mensuplarının yanı sıra Çin'de ortak projeler yürüttüğü Ulusal Uydu Meteoroloji Merkezi (NSMC) Yardımcı Direktörü Dr. Çang Şingying, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Gökbilimi Gözlemevleri Baş Mühendisi Dr. Liu Cing, Ulusal Doğal Afet Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Zeren Cima ve Deprem Tahmin Enstitüsü Yardımcı Araştırmacısı Çuyang Şinyan da hazır bulundu.

Türkiye'nin coğrafi ve kültürel özelliklerini anlatan sunum

Pekin YEE Müdürü Tayfun Kalkan ve enstitü ekibi, tanışma ve açılış konuşmalarının ardından bilim insanlarına, Türkiye'nin dünyadaki konumunu, coğrafi ve kültürel özelliklerini anlatan sunum yaptı.

Program konuklarından Çinli bir anne ve Türk bir babanın çocuğu, eğitimci ve tercüman Filiz Ünal da yaptığı sunumda, Türk adetleri ve sosyal hayattaki kültürel davranış kalıpları hakkında bilgi verdi.

Ünal, günlük hayatta çokça karşılaşılan bazı jestlerle ilgili bilgi verirken, selamlaşma ve duyguların ifadesinde yaygın kullanılan Türkçe kelime ve ifadelerden bahsetti.

Öğle yemeğinde Türk atıştırmalıklarından oluşan yemek ikramının ardından konuklar merkezde hazırlanan el sanatları bölümünde sanatçı Ayşe Emel Gümüş'ün uygulamalı tahta boyama atölyesine katıldı.

Almanya'da yaşayan ikinci kuşak vatandaşlardan okul öncesi pedagojisi uzmanı Gümüş, Çinlilerin koruyucu olduğuna ve şans getirdiğine inandığı şeftali ağacını Türk kültüründeki nazar boncuğu motifiyle birleştiren özgün el sanatı uygulamasını konuklarla icra etti.

Çin'de eğitimini sürdüren, 8. sınıf öğrencisi Türk vatandaşı Lena Ekizer de Karadeniz yöresel kıyafetiyle sergilediği folklor gösterisiyle programa renk kattı ve konuklar da kendisine katılarak horon oynadı.