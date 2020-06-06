Yunus Emre Enstitüsü Arjantin'de "çevrim içi Türkçe derslerine" başlıyor BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelindeki kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam eden Yunus Emre Enstitüsünün, yabancılara yönelik "çevrim içi Türkçe dersleri" Arjantin'de başlıyor.

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelindeki kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam eden Yunus Emre Enstitüsünün, yabancılara yönelik "çevrim içi Türkçe dersleri" Arjantin'de başlıyor.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılımıyla, 150 yabancının Türkçe öğrenmesinin planlandığı derslerin açılış oturumu yapıldı.

Büyükelçi Altay, YEE'nin bu girişimini "Türk halkı ile Arjantin halkı arasında açılan yeni bir pencere ve oluşan bağ" şeklinde niteleyerek, derslerin başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkçenin önemine ve dünya üzerinde konuşulduğu yerlere değinen Altay, "Ben bu kursa katılan öğrencilerimizi Latin Amerika ile Türk coğrafyası arasında doğal köprü vazifesi görecek arkadaşlarımız ve gelecekteki potansiyel büyükelçilerimiz olarak görüyorum." dedi.

YEE Başkanı Ateş, enstitünün misyonuna ilişkin bilgiler vererek, "Türkçe öğrenmek için attığınız bu kıymetli adımı takdir ve tebrik ediyorum. Bu platform üzerinden en etkili şekilde Türkçe öğrenmenizi, Türkiye ve Türklerle bağ kurmanızı ümit ediyorum. Türkiye'den size kıymet veren insanların olduğunu ve Türkçe öğrenme yolcuğunuzda yanınızda olacağımız bilmenizi isterim." diye konuştu.

YEE Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu da bu kursların İspanya ve İtalya'da başladığını Arjantin'de devam ettiğini ve Meksika'da da açılacağını belirtti.

YEE Proje Koordinatörü Salih Gültekin ise ilk dersin 8 Haziran'da başlayacağını, 6 ay sürecek kursun ardından yapılacak sınavla başarılı olan öğrencilere sertifika verileceğini ve ders harici sanal müze turları ile müzik dinletisi gibi kültürel etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA