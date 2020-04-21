Yunus Emre Enstitüsü 5 ülkeden öğrencileri "online konuşma kulübü"nde buluşturdu
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Kahire, Kiev, Güncel

Yunus Emre Enstitüsü 5 ülkeden öğrencileri "online konuşma kulübü"nde buluşturdu

Türk dili ve kültürünü 48 ülkede bulunan 59 merkezinde dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, Kahire, Kiev, Londra ve Roma merkezlerinin iş birliği ile "Uluslararası Türkçe Konuşma Kulübü" düzenledi.

21.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:28
Yunus Emre Enstitüsü 5 ülkeden öğrencileri

Türk dili ve kültürünü 48 ülkede bulunan 59 merkezinde dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, Kahire, Kiev, Londra ve Roma merkezlerinin iş birliği ile "Uluslararası Türkçe Konuşma Kulübü" düzenledi.

Beş ülkeden çeşitli seviyelerde Türkçe öğrenen öğrencilerin katıldığı etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan online konuşma kulübü sınıfında gerçekleştirildi.

"Aile İlişkileri ve Karantinanın Aile İlişkilerinde Doğurduğu Değişiklikler" temasıyla düzenlenen etkinliğe Mısır, Ukrayna, İngiltere, İtalya ve Senegal'den yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora öğrencisi Ukraynalı Dzhennet Beibudova'nın yaptığı etkinlik, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş'ın korona günlerinde aile ilişkilerine dair sunumuyla başladı.

Öğrenciler koronavirüs günlerindeki tecrübelerini paylaştı

Öğrencilerin Kovid-19 günlerine dair tecrübelerini birbirleriyle paylaşma fırsatı bulduğu etkinlikte, farklı kültürlerdeki aile ilişkileri anlatıldı, koronavirüs salgını ve karantina günlerinin aile hayatına etkisi değerlendirildi.

Etkinlikte söz alan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Türkçe derslerini internet üzerinden sürdürmeye başladıklarını, eğitim ve kültür faaliyetlerini dijital platformlar aracılığıyla yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ender Korkmaz ise karantina şartlarında Yunus Emre Enstitüsünün bir araya getirici gücünün daha da öne çıktığına vurgu yaparak, bu tür dijital etkinliklerle dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültürlerinden insanların Türkçe ortak paydasında bir araya gelme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılanlardan Kırım Tatar Türkü Ukrayna vatandaşı Mehmet Kangi, Kırım Tatar Türklerinin aile yapısının Türkiye'deki aile yapısıyla aynı olduğunu ve bunu yaşatmak için mücadele ettiklerini vurguladı. Türkçe öğrenmenin bu kültür mücadelesinde çok önemli olduğunu söyleyen Kangi, Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür etti.

Merkezlerin sosyal medya hesabından canlı yayımlandı

Etkinliği organize eden merkezlerin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan "Uluslararası Türkçe Konuşma Kulübü" faaliyetlerinin, dünyanın birçok ülkesindeki Yunus Emre Enstitülerinde kursiyerlerin katılımıyla genişleyerek devam edeceği belirtildi.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Kahire Eğitim Müşaviri Şaban Karataş, Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ender Korkmaz, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ve Roma Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sevim Aktaş katıldı.

Kaynak: AA

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