Yunus Emre Enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği programda Türkiye'de eğitim imkanları anlatıldı
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Yunus Emre Enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği programda Türkiye'de eğitim imkanları anlatıldı

04.02.2021 23:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:32
Yunus Emre Enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği programda Türkiye'de eğitim imkanları anlatıldı

Kahire, Kudüs, Ramallah ve Beyrut Yunus Emre Enstitüleri (YEE), "Türkiye'de Eğitim İmkanları" başlığı altında ortak program düzenledi.

Kahire, Kudüs, Ramallah ve Beyrut Yunus Emre Enstitüleri (YEE), "Türkiye'de Eğitim İmkanları" başlığı altında ortak program düzenledi.

Sosyal medyada Facebook ve Twitter üzerinden canlı yayımlanan programda burslar, üniversiteler, Türkçe Yeterlilik Sınavı, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, başvuru süreçleri ve öğrenciler için vize alım süreçleri gibi konular değerlendirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Mezunlar Koordinatörü Dr. Musa Budak, Ramallah YEE Müdürü Dr. Abdulkadir Setih, Kahire YEE Okutmanı Cude Ahmed, Filistin Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Dr. Mahmud Mustafa, çeşitli konularda öğrenci adaylarını bilgilendirdi.

Program kapsamında ayrıca Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Alaa Isifan ve Türkiye Bursları Gazi Üniversitesi doktora öğrencisi Hacer Salah Abdullah, Türkiye'deki üniversite eğitimi konusundaki tecrübelerini paylaştı.

Arap öğrencilerden Türkiye'ye yoğun ilgi

Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında eğitim almak isteyen Arap ülkelerindeki öğrencilerin Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"Beyrut, Kudüs ve Ramallah Yunus Emre Enstitüleriyle birlikte yaptığımız bu program ile Türkiye'de eğitimi bütün yönleriyle ele almaya çalıştık." diyen Boyraz, programa gösterilen ilgi ve canlı yayın esnasında gelen çok sayıda soru nedeniyle "Türkiye'de Eğitim İmkanları" programlarını sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

Başvuru tarihleri, gerekli evraklar ve verilen bursların detaylı bir şekilde anlatıldığı programı sosyal medyada binlerce katılımcının izlediği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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