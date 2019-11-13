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Yunus Emre Durmuş: "Her şeyden önemli olan Gümüşhanespor'dur"

Gümüşhanespor'da 4 ay önce seçilen Başkan Yunus Emre Durmuş, istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önemli olanın Gümüşhanelilik ruhu ve Gümüşhanespor olduğunu herkesin bilmesini isterim" dedi.

13.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:35
Yunus Emre Durmuş:

Gümüşhanespor'da 4 ay önce seçilen Başkan Yunus , istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önemli olanın Gümüşhanelilik ruhu ve Gümüşhanespor olduğunu herkesin bilmesini isterim" dedi.


Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Onurla ve gururla göreve geldiğimiz 21 temmuz 2019 tarihinde talip olarak yürüttüğüm Gümüşhanespor Kulübü Başkanlığından dün itibari ile yaşadığımız süreci belgeleriyle ve tüm gerçekleriyle anlatarak istifa ettiğimi belirtmiştim.


Dünkü açıklamamda yaşanılan süreç uğradığımız haksızlık ve üstümüze oynanan oyunları da tüm detaylarıyla anlatmıştım, benim için geçerli olan ve her şeyden önemlisi Gümüşhanespor'un menfaatleridir.


Yargıda da devam eden istifamızla nokta koyduğumuz tüm konularla ilgili hiçbir şahıs ve kurumla bir ağız dalaşına girmeyeceğime herhangi bir polemiğe müsaade etmeyeceğimi beni tanıyanlar çok iyi bilirler.


Açıklamamda da belirttiğim gibi memleketimin takımına her zaman hizmete hazır olduğumu bir kere daha belirtir her şeyden önemli olanın Gümüşhanelilik ruhu ve Gümüşhanespor olduğunu herkesin bilmesini isterim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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