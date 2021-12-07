Yunus Emre "Divane Ağaç" radyo tiyatrosuyla anılacak

TRT Radyoları, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle hazırlanan radyo tiyatrosunu dinleyicilerle buluşturacak.

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, TRT Radyoları tarafından özenle hazırlanan "Divane Ağaç" isimli radyo tiyatrosuyla anılacak.

Türkiye'nin önemli tiyatro yazarlarından Turgay Nar'ın kaleme aldığı oyun, radyo tiyatrosuna uyarlanarak kayıt altına alındı. Eser, yarın akşam saat 21.05'te TRT Radyo 1'de dinleyicilerle buluşacak.

Kıvanç Nalça'nın yönettiği oyunda Meral Çetinkaya, Nilgün Kasapbaşoğlu, Erhan Yazıcıoğlu ve Altan Erkekli gibi usta isimlerle Tolga Yeter, Murat Şenol, Ziver Armağan Açıl ve Ali Rıza Kubilay gibi deneyimli seslendirme sanatçıları rol aldı.

Oyunun müzikleri Özgür Altınok, dramatik sahnelerin enstrümantal altyapısı ise Muhammet İzgi tarafından yapıldı. Prodüksiyon ekibinde yapımcılar Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz ile efektör Ersin Temelli görev aldı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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