Yunus Emre Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı tamam
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Yunus Emre Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı tamam

28.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:33
Yunus Emre Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı tamam

Nevşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları çerçevesinde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı tamamlandı.

Caddenin 30 yıllık alt yapısını baştan sona yenileyen belediye ekipleri İçme suyu hattının yenilenmesi için çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın başlattığı altyapı hamlesi ile birlikte şehrin farklı noktalarında altyapı projelerini hayata geçiren Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Adliyesi yanından başlayarak Kapalı Pazar Yeri'ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde boyunca ilk olarak bin 100 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını yenileyen ekipler daha sonra bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturdu.

900 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile birlikte Yunus Emre Caddesi'ni modern bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri, 30 yıl önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayaniçme suyu hattını yenilemek için de çalışmalara başladı.

Eski pik demir ve asbestli borulardan oluşan 3 bin 482 metre uzunluğundaki içme suyu hattına daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşeyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca içme suyu ana isale hattını da yenileyecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yunus Emre Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlanacak.

Kaynak: Bültenler

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