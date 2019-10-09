Yunus Emre anıldı

09.10.2019 20:06

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Aksaray ve Kırşehir il sınırlarının birleştiği yerdeki türbede anıldı.

Kırşehir ve Aksaray valilikleri, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre'yi, iki ilin sınırlarının birleştiği yerdeki türbede 23 yıldır dönüşümlü düzenledikleri etkinlikle anıyor.

Kırşehir Valiliğinin ev sahipliğinde, kentin merkez Ulupınar köyü ile Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü sınırı Ziyarettepe mevkisindeki Yunus Emre Türbesi'nde, anma programı düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başladı.

Anma programında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yunus Emre'nin düşünce ve duygu dünyasının insanlar arasındaki muhabbeti, birlik ve beraberliği artırdığını belirtti.

Dünyaya kavga etmek için değil sevmek ve sevilmek için geldiğine inanan Yunus Emre'nin görevinin gönül yapmak olduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Yunus Emre hayatı boyunca Hakk'a ulaşmanın gayretinde olmuştur. Şiirleriyle hem kendi dönemine hem de gelecek çağlara damgasını vurmuştur. Yunus Emre'yi anlarsak, yaşanan tüm problemlere neşter vurabilir, kin, nefret ve öfkeye dayalı pek çok taşkınlıkların önüne geçebilir, insanın ve cümle yaratılmışın kıymetini daha iyi anlayabiliriz."

Aksaray Valisi Ali Mantı da Yunus Emre ve diğer mutasavvıfların topluma yaşantılarıyla örnek olduğunu ifade ederek, "Herhangi ayrım gözetmeksizin kardeşliğine, birliğine, dirliğine, ülkesi ve milletinin bölünmez bütünlüğüne, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın büyük önem vermişlerdir. Bizlere bu görüşü kazandıran en büyük mutasavvıf erlerinden biri de Yunus Emre'dir." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de birer konuşma yaptı.

Programda Yunus Emre'yi canlandıran sanatçı Osman Nuri Ercan şiirler okuyarak, katılımcılara alıç dağıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun Yunus Emre'nin eserlerinden bestelenen ilahileri seslendirmesinin ardından, çilehane ziyaret edildi.

Kaynak: AA