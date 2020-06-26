YUNUS EKİPLERİNE 150 YENİ MOTOSİKLET
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YUNUS EKİPLERİNE 150 YENİ MOTOSİKLET

Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, ( DHA)Motosikletli Yunus Timlerine alınan 150 motosiklet için, Maltepe Sahil Parkı Etkinlik alanında tören düzenlendi.

26.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:19

Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, ( DHA)

Motosikletli Yunus Timlerine alınan 150 motosiklet için, Maltepe Sahil Parkı Etkinlik alanında tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer katıldı. Motosikletli yunus polisleri için alınan 150 motosikletin 32 ile dağıtılacağı öğrenilirken, 20'sinin İstanbul emniyeti tarafından kullanılacağı bildirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenin sonunda İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti.

Ardından ilk olarak konuşan Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, 'Motosikletli polis timleri, önleyici polislik hizmetleri kapsamında polisin alanda görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmış, motosiklet kullanmanın avantajı ile özellikle kalabalık trafikte, dar cadde ve sokaklardaki yüksek hareket kabiliyeti sayesinde olay yerine daha hızlı intikal etmenin yanı sıra olaylara müdahaledeki gösterdiği başarı sayesinde suçun oluşmasında azalmasında caydırıcılık ve azalmanın sebebi olmuşlardır. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 150 motosiklet ile son 3 yıl içerisinde sadece asayiş hizmetlerine 872 adet motosiklet dahil edilmiştir. Toplamda bin 806 motosiklet ve 3 bin 930 yunus personelimiz ile motosikletli polis timlerimiz suç ve suçlularla mücadelesini en üst seviyede devam ettirmektedir dedi.

Ardından konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 'Bugünkü törenle 83 milyonu doğrudan ilgilendiren asayiş olaylarına karşı polisimizin olay yerine daha seri müdahalesini sağlayacak, sahadaki etkinliğini arttıracak ve motorize gücümüzü daha da yükseğe çıkaracağımız motosikletlerimizi 32 ilimize dağıtacağız. Suçun önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin kalitesini arttırma noktasında son 3 yılda aldığımız 798 motosiklet dahil olmak üzere asayiş, trafik ve narko timlerdeki toplam 3 bin 699 motosikletle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyoruz ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, 'Bugün 150 motosiklet Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 32 vilayetimize buradan uğurlanacak. İstanbul emniyetimize 20 motosikletle birlikte var olan 351 motosikletimiz 371'e ulaşacak. Asayiş hizmetlerindeki yunusumuz artık daha genç, daha yeni model makinelere kavuşmuş olacak. İstanbul polisi 50 bine yakın rakama ulaştı. Gece kartallarımızla birlikte çok büyük bir aileyiz, önderliğini İstanbul İl Emniyet Müdürümüz yapıyor. Salı günü bir bayrak değişimi oldu. Yaklaşık 5 yıldan beri bu şehre hizmet eden emniyet müdürümüz, genel müdür yardımcısı oldu. Mustafa beye teşekkür ediyoruz, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Adana'daki başarılarından dolayı aramıza katılan, Salı günü hizmet bayrağını Mustafa Müdüründen devir aldığı gibi aynı şekilde daha ileriye taşıyacak ve Valisi olarak her fırsatta yanında yer alacağımız müdürümüz Zafer Müdüre başarılar diliyorum şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise, '21.yüzyıl bize öğretti ki toplumsal huzur ve güven, asayiş, kamu düzeni ve bu gibi şeyler kolay elde edilebilir kazanımlar değildir. Hele ki bu coğrafyada bunları sağlamak maddi gücün yanı sıra köklü bir devlet geleneğine ve kurum kültürüne de muhtaçtır. Bugünün Türkiye'sinde bunların hepsi mevcuttur. Türkiye bugün terörle mücadeleyi ağırlıklı olarak yerli üretim İHA'ları ve silahlarıyla sürdürmektedir. Ortadoğu kaynaklı kitlesel göç hareketini mazisinden getirdiği göç tecrübesi ve bugünün kurumsal kapasitesiyle yönetmektedir. Terörle mücadelede kesintisiz operasyon, uyuşturucuyla mücadelede saha baskısı ve maddeyi yola çıktığı yerden itibaren takip, göç meselesinde açık kapı, göç yönetimi, düzensiz göçle mücadele, hedefimizin Türk polisi dünyanın en yüksek kapasiteli polis teşkilatı haline getirmektir. Bu hedefimize çok yaklaştık ifadelerini kullandı.

YUNUS EKİPLERİNE 150 YENİ MOTOSİKLET

Kaynak: DHA

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