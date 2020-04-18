Yunus ekiplerinden çocuklara sürpriz 23 Nisan kutlaması Sultangazi'de bir apartmanın Türk bayrakları ve 23 Nisan temalı pankartlar ile süslendiğini öğrenen motorize Yunus ekipleri, çocuklara sürpriz yaptı.

Sultangazi'de bir apartmanın Türk bayrakları ve 23 Nisan temalı pankartlar ile süslendiğini öğrenen motorize Yunus ekipleri, çocuklara sürpriz yaptı. Sokağa siren ile giren Yunus ekipleri çocukların bayramını yaptığı anons ile kutladı.

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki bir apartmanın Türk bayrakları ve 23 Nisan temalı pankartlar ile süslendiğini öğrenen motorize Yunus ekipleri çocuklara sürpriz bir kutlama yaptı. Sokağa siren ile giren polisler, ekip otosundan 23 Nisan şarkısı çaldı ve yaptığı anons ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklar ise polislerin yaptığı bu sürpriz kutlamaya evlerinde kalarak balkonlardan ve pencerelerden alkışlarıyla karşılık verdi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA