Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması

26.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:40

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada 2 ehliyetsiz sürücüye işlem yapılırken, 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA