Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması
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Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

26.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:40
Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması

'da motosikletli Yunus ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada 2 ehliyetsiz sürücüye işlem yapılırken, 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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