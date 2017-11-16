Yunus ekipleri zulada 19 paket esrar ele geçirdi

Adana'da yunus ekipleri durdurdukları bir otomobilin direksiyon alt kısmına gizlenmiş halde 19 paket esrar ele geçirdi



ADANA - Adana'da yunus ekipleri durdurdukları bir otomobilin direksiyon alt kısmına gizlenmiş halde 19 paket esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye hız veren ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisler 7 gün 24 saat hem uygulama yaparak hem de şok baskınlarla uyuşturucu satışının önüne geçiyor. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri Seyhan İlçesine bağlı Ova Mahallesinde 01 TN 211 plakalı otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis yapılan aramada otomobilin direksiyon alt kısmında gizlenmiş halde 19 paket esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Ali E. gözaltına alındı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.