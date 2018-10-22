Yunus Ekipleri Uyuşturucu Hap ve Silah Ele Geçirdi

Samsun'da asayiş uygulaması sırasında bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap, silah, sustalı bıçak ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, asayiş uygulaması yaparken şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ve araçta bulunan 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili İ.M., E.B. ve İ.B. gözaltına alındı. - SAMSUN