Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor

Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Kısıtlama da aktif görev alan ekipler muhafiyet ve GBT kontrolü yaparak, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus ekibi' olarak bilinen motosikletli polis timleri suç ve suçlularla mücadelede yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında da aktif olarak görev alan yunus ekipleri tam kapanmanın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Olaylara takviye ekip olarak kısa sürede ulaşıp suçluların yakalanmasına yardımcı olan ekipler, kısıtlama kapsamında şehirde muhafiyet ve GBT denetimleri gerçekleştirdi. Otomobil ve motosikletleri tek tek durdurarak sorgulama yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da gerekli cezai işlemleri uyguladı. - AYDIN

Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 00:19:13. #1.15#

title