Yunus ekipleri 'Sosyal Mesafe' için anons yaparak vatandaşları uyardı
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Yunus ekipleri 'Sosyal Mesafe' için anons yaparak vatandaşları uyardı

Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşandı.

Yunus ekipleri 'Sosyal Mesafe' için anons yaparak vatandaşları uyardı
27.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:04

Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşandı.

Hafta sonu korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 'Evde Kal' çağrılarına kayıtsız kalmayan Karabüklü vatandaşlar haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Banka önlerinde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı devriye gezen motorlu yunus ekipleri, sürekli anons yaparak vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını konusunda uyarılarda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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