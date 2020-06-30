Yunus ekipleri imdadına yetişti
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Yunus ekipleri imdadına yetişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın yere düştü.

Yunus ekipleri imdadına yetişti
30.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın yere düştü. Ayağını burkan kadının yardımına maske denetimi yapan Yunus ekipleri yetişti.

Olay Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 yabancı uyruklu kadından biri ayağının kayması neticesinde yere düştü. Acılar içerisinde kalan kadının yardımına bölgede maske denetimi yapan Yunus ekipleri yetişti. Ekipler yürümekte zorlanan kadın için olay yerine ambulans çağırdı. Kenara alınan kadın, bir iş yerinden temin edilen sandalyeye oturtuldu. Sağlık görevlileri kadını hastane kaldırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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