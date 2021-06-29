Yunus ekipleri gücüne güç kattı
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Yunus ekipleri gücüne güç kattı

Yunus ekipleri gücüne güç kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da 19 polis memuru yunus ekipleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timi'ne katıldı.

Aydın'da 19 polis memuru yunus ekipleri olarak bilinen Motosikletli Polis Timi'ne katıldı.

Devletine milletine bağlı olanlara güven, devletiyle milletiyle problemi olanlara da korku salan polis ekipleri gücüne güç katıyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi'nde görev yapmak üzere verilen eğitim kurslarına katılarak başarılı olan 4'ü kadın 19 polis memuru için tören düzenlendi. Motosikletli Polis Timlerine yaptıkları gösteri akabinde, sertifikalarını Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den aldı. Müdür Ekici, polis memurlarına yeni görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

Yunus ekipleri gücüne güç kattı
Yunus ekipleri gücüne güç kattı
Yunus ekipleri gücüne güç kattı
Yunus ekipleri gücüne güç kattı
Yunus ekipleri gücüne güç kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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