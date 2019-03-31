Yunus Ekibinin Motosikleti Otomobille Çarpıştı: 2 Polis Yaralı
Samsun'da, yunus ekibinin bulunduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Samsun'da, yunus ekibinin bulunduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Abdullah Ertunç ile Kaya Çetinkaya'nın bulunduğu motosiklet, Çiftekavak Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 61 ABK 224 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletten düşerek yaralanan polisler, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ertunç ile Çetinkaya'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA