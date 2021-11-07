'YUNUS DİYE' TİYATRO OYUNU MİNİKLERLE BULUŞTU

ANKARA (Habermetre) - Belediyemiz, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu 'Yunus Diye'yi Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, Ankara Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için sahnelenen çocuk oyunu 'Yunus Diye'yi minik öğrencilerle buluşturdu.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda sahnelenen, Erdal Ozan Metin'in yazdığı, Caner Kadir Gezener'in yönettiği çocuk oyunu 'Yunus Diye' öğrencilerden büyük ilgi gördü.

2 gün boyunca 3 perde halinde sahnelenen oyun sonunda duygularını ifade eden minikler, eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirdiklerini söylerken, velilerle öğretmenler ise böyle güzel bir etkinliği organize eden yetkililerimize ve Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularına teşekkür etti.

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