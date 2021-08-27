'YUNUS DİYE' OYUNU ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

'YUNUS DİYE' OYUNU ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle Düzce Belediyesi, 28 Ağustos Cumartesi günü Anıtpark Meydanında "Yunus Diye" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

'YUNUS DİYE' OYUNU ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle Düzce Belediyesi, 28 Ağustos Cumartesi günü Anıtpark Meydanında "Yunus Diye" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Tiyatro gösterimi için Bahçeşehir'den servis kaldırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Gezici Sahnesi, Düzce Belediyesi tarafından, Yunus Emre'nin 700'ncü ölüm yıldönümü ve 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Düzceli minik sanatseverler "Yunus Diye" adlı tiyatro oyunu ile buluşuyor.

Yazarlığını Erdal Ozan Metin'in yaptığı, Caner Kadir Gezener'in yönetmenliğini üstlendiği 'Yunus Diye' isimli çocuk oyunu, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 13. 00'da Anıtpark Meydanında sahnelenecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Düzce Belediyesi tarafından, saat 12. 15'te Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesinden başlayarak, Farabi Lisesi, Telekom ve 3. bölge Düzpaş üzerinden tiyatro alanına araç kaldırılacak.

Kaynak: Habermetre