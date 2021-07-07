'Yunus Diye' Çocuk oyunu Yahyalı'da sahnelendi
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'Yunus Diye' Çocuk oyunu Yahyalı'da sahnelendi

'Yunus Diye' Çocuk oyunu Yahyalı'da sahnelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organize ettiği, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımını üstlendiği 'Yunus Diye' adlı yürüyen sahne çocuk oyunu Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında izleyici ile buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organize ettiği, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımını üstlendiği 'Yunus Diye' adlı yürüyen sahne çocuk oyunu Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında izleyici ile buluştu.

Yahyalılı çocuklar tarafından büyük ilgi gösterilen tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Oyun sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Tiyatrolarına, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Devlet Tiyatrosu ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Esat Öztürk yapılacak yeni etkinliklerinde müjdesini verdi. Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; "Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize de böylesi güzellikler yakışır. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun'a, oyunumuzun yönetmenine, oyuncu arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak az diye düşünüyorum. Çocuklarımız bizim hem cennetimiz hem de cehennemimiz olabilir. Onlara sahip çıkar iyi bir gelecek hazırlarsak onlar bizim cennetimiz olurlar. Eğer ilgisiz kalırsak yavrularımıza gerekli ihtimamı göstermezsek onlar bizim cehennemimiz olabilirler. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İleriki günlerde etkinliklerimiz devam edecek. Bu güzel çocuk tiyatrosunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyunumuzdan güzel mesajlar aldık" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Öztürk, oyunu meydanda çocuklarla birlikte izleyen Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun'a ve Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarına çiçek takdim edip, Kapuzbaşı Şelalesi fotoğrafı hediye etti. - KAYSERİ

'Yunus Diye' Çocuk oyunu Yahyalı'da sahnelendi
'Yunus Diye' Çocuk oyunu Yahyalı'da sahnelendi
'Yunus Diye' Çocuk oyunu Yahyalı'da sahnelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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