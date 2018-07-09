Yunus Çankaya Gaziantep Basketbol'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon Selçuklu Belediyespor'da forma giyen Yunus Çankaya'yı kadrosuna kattı.

Daha önce Banvit, Türk Telekom, Akın Çorap Giresunspor, Bursaspor Durmazlar, Akhisar Belediye ve Torku Konyaspor gibi takımlarda forma giyen Yunus Çankaya, 2012-2013 sezonunda Gaziantep Basketbol kadrosunda yer almıştı.

Geçen yıl Selçuklu Belediyespor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve kısa forvet pozisyonunda ter döken Yunus Çankaya ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Gaziantep Basketbol konu ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Takımımız kısa forvet pozisyonunda oynayan Yunus Çankaya ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. 2012-2013 sezonunda da Gaziantep Basketbol forması giyen Çankaya, geçtiğimiz sezonu Selçuklu Belediyesi tamamlamıştır. 1995 doğumlu olan ve 1.99 cm boyundaki Yunus Çankaya 2017-2018 sezonunu ortalama 24.4 dakika, 7.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.8 asist istatistikleriyle tamamlamıştır" denildi. - GAZİANTEP