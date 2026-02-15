Makamdan atölyeye uzanan ilham hikayesi

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Yunus Bulmuş, mesai saatleri dışında ahşap ve el sanatlarına olan ilgisiyle gençlere ilham oluyor.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Yunus Bulmuş, mesai saatleri dışında ahşap ve el sanatlarına olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Makam odasını adeta bir atölyeye dönüştüren Bulmuş, boş zamanlarını üretime ayırarak hem kendi gelişimini sürdürüyor hem de gençlerin sanata yönelmesine katkı sağlıyor. Görevini büyük bir özveriyle sürdüren Bulmuş, mesai saatlerinde kurum çalışmalarını yürütürken, boş zamanlarında tasarladığı ahşap projelerin çizimlerini yapıyor. Mesai sonrası ve hafta sonlarını ise atölyede geçirerek bu tasarımları ürüne dönüştürüyor. Ortaya koyduğu çalışmalar, gençlerin sanata ve üretime olan ilgisini artırıyor.

Mesai saatleri içerisinde kendi işini yaptığını aktaran Yunus Bulmuş, "Bununla beraber boş olduğum, tasarladığım çalışmaların çizimlerini yapıyorum. Mesai bitiminden sonra da yapmış olduğum çizimlerin kesimlerini yapıyorum. Kendi odamdaki ürünlerin birçoğu geri dönüşüm üzerine yapılan çalışmalar iki boyutlu çalışma, üç boyutlu çalışma dönem dönem çıkıyor. Oradaki işlerim bittikten sonra ahşap atölyesine geliyorum. Gençlerimiz özellikle odama geldiklerinde oradaki ürünleri gördükleri zaman büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Bir makam odasından çok bir atölyeyi andıran huzur kokan bir ortam olduğu için kendileri de mutlu oluyorlar. Burada özellikle ahşap sanatlarındaki Yılmaz hocamızın fikirlerini çok fazla önemsiyorum. Kendisinin fikirleri ve ufku oldukça geniş bize de oldukça ciddi katkılar sunuyor. Yaptığımız bütün ürünleri de nasip olursa bakanlığımızın sergi alanlarında da götürüp orada sergilemeyi de planlıyoruz" dedi.

Bulmuş, "Yılmaz hocamla beraber kafa kafaya verdiğimiz maket tarzında bir köy oluşturmayı düşünüyoruz. Buradaki atölyelerin en büyük faydalarından biri her ne olursa olsun buraya gelen gençlerimiz teknolojiden telefondan uzak duruyorlar. Biz onları mutlu görüyoruz. Onlar da bizi mutlu görünce karşılıklı mutluluklarımızı bir araya getirip daha yeni fikirlere daha yeni projelere adım atmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL