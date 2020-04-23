Yunus balıklarının Ortaköy Sahilindeki muhteşem dansı
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İstanbul, Haber

Yunus balıklarının Ortaköy Sahilindeki muhteşem dansı

Yunus balıklarının Ortaköy Sahilindeki muhteşem dansı Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiğinin sakinleşmesiyle birlikte yunus balıkları Ortaköy sahiline kadar gelerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

23.04.2020 02:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:54
Yunus balıklarının Ortaköy Sahilindeki muhteşem dansı

Yunus balıklarının Ortaköy Sahilindeki muhteşem dansı

İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiğinin sakinleşmesiyle birlikte yunus balıkları Ortaköy sahiline kadar gelerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul boğaz trafiği de durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki gemi trafiğinin sakinleşmesini fırsat bilen yunus balıkları Ortaköy Sahiline kadar gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasında adeta dans ettiği o muhteşem anlar ise izleyenleri mest etti. Yunusları kıyıda gören vatandaşlar ise o eşsiz güzelliği cep telefonlarına kaydetti.

Yunus balıklarının Ortaköy Sahilindeki muhteşem dansı

Kaynak: İHA

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