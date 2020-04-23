Yunus balıklarının Ortaköy sahilindeki muhteşem dansı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yunus balıklarının Ortaköy sahilindeki muhteşem dansı - Haberler
İstanbul, Güncel, Haber

Yunus balıklarının Ortaköy sahilindeki muhteşem dansı

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiğinin sakinleşmesiyle birlikte yunus balıkları Ortaköy sahiline kadar gelerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

23.04.2020 02:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:48
Yunus balıklarının Ortaköy sahilindeki muhteşem dansı

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul Boğaz trafiğinin sakinleşmesiyle birlikte yunus balıkları Ortaköy sahiline kadar gelerek dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul boğaz trafiği de durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki gemi trafiğinin sakinleşmesini fırsat bilen yunus balıkları Ortaköy Sahiline kadar gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasında adeta dans ettiği o muhteşem anlar ise izleyenleri mest etti. Yunusları kıyıda gören vatandaşlar ise o eşsiz güzelliği cep telefonlarına kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Haberler
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı Haberler
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Halil Sezai Yıldız Tilbe Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Selçuk İnan Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Yunus balıklarının Ortaköy sahilindeki muhteşem dansı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 04:31:00. #1.14#
title